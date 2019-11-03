Ярославский «бронепоезд» превозмог грозных бомбардиров Питера

СЕГОДНЯ 01:11 2019-11-03T01:11:59+03:00

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В субботу новый наставник нашей команды Майк Пелино вместе с командой должен был сдавать своего рода тест на стойкость. Иначе матч против грозных бомбардиров СКА не назвать. Тем более, что для нашего «бронепоезда» это самая неудобная команда. Ну не везло нашим с ними в последние два-три года. Однако выигрыш в Хельсинки показал, что для «бронепоезда» победа в Питере вполне может быть. Нужно лишь все 60 минут игрового времени провести с полной выкладкой при строгом выполнении тренерских установок. А в том, что нашим парням по силам забивать любому сопернику, сейчас уже мало кто сомневается. Первый период так и прошел, практически не принеся особых угроз воротам Ильи Коновалова, хотя ярославцам дважды пришлось играть в меньшинстве. Тем не менее, наши перебросали питерских – 8:6. Основные события матча развернулись после первого перерыва. На 24-й минуте у нас удалили Никиту Черепанова, но удалось отбиться. А вот чуть позже чуть не доглядели за своими воротами, откуда ахнул скрытый пас на гол. И вот с этого момента «бронепоезд» показал себя во всей красе. Наши взвинтили темп и усилили давление. Особенно жарко у ворот СКА становилось, когда на льду была молодежная тройка Коваленко-Алексеев-Каюмов. Их усилия были вознаграждены за полторы минуту до второго перерыва. Причем, при этом как бы исполнилось пожелание Коваленко-старшего, которого довелось на днях лично поздравить с шикарным голом сына. «Да ладно, - как бы скромничая, ответил Андрей Коваленко. –Лишь бы еще забивал». Сошлись на том, что увидим. И увидели. Шикарный пас Дениса Алексеева из-аа ворот на «пятак», куда летел на всех парах Николай Коваленко, бросок в касание – 1:1! Гол Николая стал переломным, потому что шокировал некоторых армейцев. Через минуту после гола не выдержали нервы у Каблукова, который непонятно зачем сделал опасное движение головой и угодил в лицо Антона Ландера. Это и развернуло ситуацию до наоборот. У нас удаляли Ландера перед этим, а получилось численное равенство с переходом большинства к нашим через две минуты, так как судьи расценили это как удар головой и дали Каблукову матч-штраф. Дальше пошло самое интересное. На последних секундах трёхминутного большинства выгоднейший момент упускает Стефан да Коста, чей бросок почти из площади ворот невероятным образом был парирован лежащим вратарем. Атака продолжилась. Но недолго. Судьи поехали смотреть видео. Тоже недолго. Потом объявляют: «Шайба пересекла линию ворот». Ай, какое красивое видео получилось – 2:1. И напоследок «бронепоезд» сам себе устроил проверку на прочность. С интервалом в минуту наши защитники Михаил Сидоров и Рушан Рафиков получили по 2 минуты за выброс шайбы. Почти минуту голкипер «бронепоезда» Коновалов вытворял чудеса в воротах при игре «три против пяти». И выстояли. А вчетвером уже было проще довести игру до важнейшей победы.

СКА – «Локомотив» - 1:2 (0:0;1:1;0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU