В Тутаеве благоустроили правобережную часть Волжской набережной

2 Нояб. 18:33 2019-11-02T18:33:26+03:00

На это было затрачено 50 миллионов рублей

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В правобережной части Тутаева закончилось благоустройство Волжской набережной. На реализацию проекта из федерального бюджета выделили 50 миллионов рублей.

Там заменили водопровод, поместили воздушные электролинии под землю, отремонтировали асфальтовое покрытие дороги и бортовые камни, а также восстановили участок булыжной мостовой. Кроме этого, подрядчик обустроил парковочные карманы, ливневки, тротуары и укрепил земляные откосы.

Также была расширена материковая часть набережной и установлены урны, скамейки, туалеты, светильники и остановка.

ИСТОЧНИК KP.RU