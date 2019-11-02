В Тутаеве благоустроили правобережную часть Волжской набережной
На это было затрачено 50 миллионов рублей
Подрядчик обустроил парковочные карманы, ливневки, тротуары и укрепил земляные откосыФото: Правительство Ярославской области
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В правобережной части Тутаева закончилось благоустройство Волжской набережной. На реализацию проекта из федерального бюджета выделили 50 миллионов рублей.
Там заменили водопровод, поместили воздушные электролинии под землю, отремонтировали асфальтовое покрытие дороги и бортовые камни, а также восстановили участок булыжной мостовой. Кроме этого, подрядчик обустроил парковочные карманы, ливневки, тротуары и укрепил земляные откосы.
Также была расширена материковая часть набережной и установлены урны, скамейки, туалеты, светильники и остановка.
ИСТОЧНИК KP.RU