Ярославна лишилась 114 тысяч рублей из-за банковских мошенников
Полиция начала проверку
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В полицию Красноперекопского района обратилась местная жительница. 45-летняя женщина рассказала, что кто-то украл у нее деньги.
Оказалось, ярославне позвонил мужчина, который представился сотрудником банка.
– В ходе разговора он сообщил, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств со всех его счетов необходимо перевести на другой счет денежные средства, – пояснили в полиции.
Женщина поверила мошеннику и в миг лишилась 114 тысяч рублей.
По факту обращения проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU