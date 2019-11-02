Ярославна лишилась 114 тысяч рублей из-за банковских мошенников

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-02T15:55:41+03:00

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В полицию Красноперекопского района обратилась местная жительница. 45-летняя женщина рассказала, что кто-то украл у нее деньги.

Оказалось, ярославне позвонил мужчина, который представился сотрудником банка.

– В ходе разговора он сообщил, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств со всех его счетов необходимо перевести на другой счет денежные средства, – пояснили в полиции.

Женщина поверила мошеннику и в миг лишилась 114 тысяч рублей.

По факту обращения проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU