Под Ярославлем на дороге Карачиха-Ширинье в ДТП погиб водитель «Мерседес-Бенца»

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-02T11:12:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу вечером, 1 ноября, около 18.15 на дороге Карачиха-Ширинье в Ярославском районе «УАЗ» столкнулся с «Мерседес Бенцом». За рулем отечественного внедорожника находился 51-летний мужчина. Немецкой иномаркой управлял 36-летний водитель. Он погиб на месте.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБЛЛ, следователи, спасатели и карета скорой помощи. Второго водителя доставили в больницу с травмами.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU