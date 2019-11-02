Под Ярославлем на дороге Карачиха-Ширинье в ДТП погиб водитель «Мерседес-Бенца»
Второй водитель госпитализирован
ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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В пятницу вечером, 1 ноября, около 18.15 на дороге Карачиха-Ширинье в Ярославском районе «УАЗ» столкнулся с «Мерседес Бенцом». За рулем отечественного внедорожника находился 51-летний мужчина. Немецкой иномаркой управлял 36-летний водитель. Он погиб на месте.
На место аварии выезжали сотрудники ГИБЛЛ, следователи, спасатели и карета скорой помощи. Второго водителя доставили в больницу с травмами.
– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU