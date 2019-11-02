2019-11-02T11:04:52+03:00
Общество

В Ярославле из-за массового отправления временно закрылся ресторан в «Святом Георгии»

Суд признал организацию общественного питания виновной
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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Судебные приставы приостановили работу ресторана в гостинице «Святой Георгий». Кухня ресторана стала причиной отправления 60 человек в возрасте от 18 до 29 лет, а 27 из них попали в больницу.

Роспотребнадзор проверил ресторан и выявил много нарушений. Во-первых, в цехах, где готовилась еда, не было графика уборок. Мясо в холодильниках хранилось без маркировок при неправильных температурах, а сливочное масло и вовсе просто лежало на металлических столах.

– Выявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью людей, привели к возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний, – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Суд признал организацию общественного питания виновной в отравлении и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности, сроком на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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