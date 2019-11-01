Ярославца Алексея Дроздова наградили медалью «За мужество в спасении»

СЕГОДНЯ 21:22 2019-11-01T21:22:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Совете Федерации наградили 17-летнего ярославца Алексея Дроздова, который самостоятельно задержал опасного преступника. В феврале 2019 года юноша услышал крик женщины и бросился на помощь. Оттолкнув нападавшего, Алексей начал преследовать его и задержал до приезда полиции.

- Медаль «За мужество в спасении» Алексею вручили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Олег Плохой, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Благодаря действием смелого ярославца женщина осталась жива. Уточняется, что преступник был осужден за разбой.

ИСТОЧНИК KP.RU