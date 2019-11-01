СЕГОДНЯ 19:26 2019-11-01T19:26:45+03:00

На объектах заменили перила и настил

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На Ленинградском проспекте в Дзержинском районе Ярославля отремонтировали пешеходные мостики. Один из объектов находится в районе остановки «Мостоотряд», до ремонта у мостик был в плачевном состоянии.

- Отсутствовало боковое ограждение, железные листы были частично оторваны, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Сейчас на мосту заменены перила, сделан новый настил.

Другой объект находится вблизи дома №88 и является единственным переходом через водоотводную канаву. На мостике также установили перила.

ИСТОЧНИК KP.RU