2019-11-01T19:26:45+03:00
Общество

В Дзержинском районе Ярославля отремонтировали пешеходные мостики

На объектах заменили перила и настил
Полина ЗАЙЦЕВА
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Мостики является единственным переходом через водоотводную канаву.Мостики является единственным переходом через водоотводную канаву.Фото: Мэрия Ярославля
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На Ленинградском проспекте в Дзержинском районе Ярославля отремонтировали пешеходные мостики. Один из объектов находится в районе остановки «Мостоотряд», до ремонта у мостик был в плачевном состоянии.

- Отсутствовало боковое ограждение, железные листы были частично оторваны, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Сейчас на мосту заменены перила, сделан новый настил.

Другой объект находится вблизи дома №88 и является единственным переходом через водоотводную канаву. На мостике также установили перила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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