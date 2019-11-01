В Дзержинском районе Ярославля отремонтировали пешеходные мостики
На объектах заменили перила и настил
Мостики является единственным переходом через водоотводную канаву.Фото: Мэрия Ярославля
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На Ленинградском проспекте в Дзержинском районе Ярославля отремонтировали пешеходные мостики. Один из объектов находится в районе остановки «Мостоотряд», до ремонта у мостик был в плачевном состоянии.
- Отсутствовало боковое ограждение, железные листы были частично оторваны, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Сейчас на мосту заменены перила, сделан новый настил.
Другой объект находится вблизи дома №88 и является единственным переходом через водоотводную канаву. На мостике также установили перила.
ИСТОЧНИК KP.RU