2019-11-01T17:48:54+03:00
Общество

«Никто ее не любит»: в Ярославле брошенная остановка несколько недель ждет хозяина

В напоминание о недавнем ремонте на Угличской улице для горожан оставили снесенную остановку
Полина ЗАЙЦЕВА
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Злосчастная металлоконструкция так и лежит на своем месте, медленно превращаясь в сугроб.Злосчастная металлоконструкция так и лежит на своем месте, медленно превращаясь в сугроб.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Вот уже несколько недель прошло после масштабного ремонта на Угличской улице в Ярославле. Мэрия работу приняла, подрядчика за качество асфальта похвалила. Только вот снесенная во время ремонта остановка так и осталась лежать на газоне возле госпиталя военных ветеранов.

После того, как работу подрядчика приняли, в мэрии Ярославля заявили, что весь мусор, оставленный во время ремонта, в течение пяти рабочих дней будет убран. Чуда не произошло, поэтому злосчастная металлоконструкция так и лежит на своем месте. Медленно превращаясь в сугроб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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