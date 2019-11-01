Ярославские приставы опечатали ресторан, в котором отравились 60 студентов
В Ярославле судебные приставы приостановили деятельность опасного ресторана в гостинице «Святой Георгий». В конце октября более 60 студентов обратились за медицинской помощью из-за отравления. По данному факту сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и выявили в заведении целую гору серьезных нарушений.
- В помещениях приготовления пищи отсутствовал график генеральных уборок, мясо хранилось без маркировок и при недопустимых температурных режимах, сливочное масло хранилось на металлических разделочных столах, вне холодильных камер, - прокомментировали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Таким образом, выявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью людей, привели к возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний.
По итогам проверки на владельцев ресторана было наложено административное наказание, из-за которого заведение не будет работать два месяца. Напомним, 24 октября 2019 года после обеда в данном ресторане были госпитализированы 24 участника Слета лидеров и представителей Национальной лиги студенческих клубов.
ИСТОЧНИК KP.RU