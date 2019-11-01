В Ярославле девушка выпала с 9 этажа

СЕГОДНЯ 16:42 2019-11-01T16:42:50+03:00

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На улице Корабельной 30 октября с лоджии 9 этажа дома № 14 выпала молодая девушка. Очевидцы сообщают, что ее увезли на скорой, но позже она скончалась. В произошедшем разбираются следователи.

По предварительной информации, девушке было 20 лет, она училась в ЯГПУ.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Тем временем, полицейские сняли с крыши на проспекте Машиностроителей 37-летнего мужчину. Он поведал сотруднику уголовного розыска о своих семейных проблемах и через полтора часа согласился вернуться в безопасное место.

Горожане требуют проверить чердачные двери в многоэтажных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU