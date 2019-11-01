2019-11-01T16:42:50+03:00
Происшествия

В Ярославле девушка выпала с 9 этажа

В произошедшем разбираются следователи
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

На улице Корабельной 30 октября с лоджии 9 этажа дома № 14 выпала молодая девушка. Очевидцы сообщают, что ее увезли на скорой, но позже она скончалась. В произошедшем разбираются следователи.

По предварительной информации, девушке было 20 лет, она училась в ЯГПУ.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Тем временем, полицейские сняли с крыши на проспекте Машиностроителей 37-летнего мужчину. Он поведал сотруднику уголовного розыска о своих семейных проблемах и через полтора часа согласился вернуться в безопасное место.

Горожане требуют проверить чердачные двери в многоэтажных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле ювелир набрал чужого золота и денег на полмиллиона рублей
«Никто ее не любит»: в Ярославле брошенная остановка несколько недель ждет хозяина
Ярославские приставы опечатали ресторан, в котором отравились 60 студентов
В Ярославле из перинатального центра выписали девочек-тройняшек
В Ярославле полицейские уговорили мужчину не прыгать с крыши
Спортсмен из Углича взял «серебро» на чемпионате мира по джиу-джитсу
В Ярославской поликлинике ребенок застрял в автомате для бахил
Ярославцы поблагодарили власти за чистку улиц без снега от снега
Ярославцы назвали палаты лор-отделения Областной детской больницы «пунктом приема бомжей»
Ярославцы вносят миллионы на счета эскроу
В Ярославле внедорожник врезался в городской автобус, есть пострадавшие
В больнице два водители и пассажир: три машины зацепили друг друга в Ярославле на Наумова
Побил и ограбил квартиру: ярославская семья пострадала от шумевшего в подъезде мужчины
Празднование 1010-летия Ярославля перенесли с весны на осень
В парке Ярославля сломали единственную карусель для детей-инвалидов
На Крестовой улице в Рыбинске все еще идут ремонтные работы