В Ярославле девушка выпала с 9 этажа
На улице Корабельной 30 октября с лоджии 9 этажа дома № 14 выпала молодая девушка. Очевидцы сообщают, что ее увезли на скорой, но позже она скончалась. В произошедшем разбираются следователи.
По предварительной информации, девушке было 20 лет, она училась в ЯГПУ.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Тем временем, полицейские сняли с крыши на проспекте Машиностроителей 37-летнего мужчину. Он поведал сотруднику уголовного розыска о своих семейных проблемах и через полтора часа согласился вернуться в безопасное место.
Горожане требуют проверить чердачные двери в многоэтажных домах.
ИСТОЧНИК KP.RU