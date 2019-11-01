В Ярославле из перинатального центра выписали девочек-тройняшек

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-01T16:16:07+03:00

Врачи дождались, когда малышки окрепли и только сейчас выписали их домой. ФОТО: правительство Ярославской области

Это уже третья тройня в этом году

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Алиса, Алина и Ника Майоровы родились в семье Светланы и Владимира больше месяца назад. Врачи дождались, когда малышки окрепли и только сейчас выписали их домой.

Как отметил главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения и фармации области Дмитрий Гурьев, беременности тройней всегда непростые. В операционной всегда дежурит три бригады детских реаниматологов, чтобы в случае чего, каждая занялась «своим» ребенком.

Теперь семья Майоровых – многодетная, а значит им положены разные льготы и пособия. Например, материнский капитал, региональный семейный капитал на третьего ребенка и ежемесячные выплаты.

Кстати, обычно одна тройня приходится на 10 тысяч детей. В этом году в перинатальном центре родилось 8600 малышей, из них – три тройни.

ИСТОЧНИК KP.RU