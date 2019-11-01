В Ярославле из перинатального центра выписали девочек-тройняшек
Алиса, Алина и Ника Майоровы родились в семье Светланы и Владимира больше месяца назад. Врачи дождались, когда малышки окрепли и только сейчас выписали их домой.
Как отметил главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения и фармации области Дмитрий Гурьев, беременности тройней всегда непростые. В операционной всегда дежурит три бригады детских реаниматологов, чтобы в случае чего, каждая занялась «своим» ребенком.
Теперь семья Майоровых – многодетная, а значит им положены разные льготы и пособия. Например, материнский капитал, региональный семейный капитал на третьего ребенка и ежемесячные выплаты.
Кстати, обычно одна тройня приходится на 10 тысяч детей. В этом году в перинатальном центре родилось 8600 малышей, из них – три тройни.
ИСТОЧНИК KP.RU