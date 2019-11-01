2019-11-01T15:34:58+03:00
Общество

В Ярославле полицейские уговорили мужчину не прыгать с крыши

Переговоры длились около полутора часов
Полина Вачнадзе
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Ярославцы предлагают повесить на чердачные двери замки, чтобы попасть на крышу было невозможно. ФОТО: Ярославль LIVE ВКонтактеЯрославцы предлагают повесить на чердачные двери замки, чтобы попасть на крышу было невозможно. ФОТО: Ярославль LIVE ВКонтакте
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Сегодня днем прохожие заметили, что по краю крыши многоэтажного дома на проспекте Машиностроителей в Ярославле ходит мужчина. На место выехали наряды полиции, машины скорой помощи и пожарные.

Более полутора часов сотрудник уголовного розыска разговаривал с 37-летним ярославцем. Тот рассказал про свои семейные проблемы, после чего все же решил спуститься на землю.

В социальных сетях ярославцы предлагают провести проверку чердачных дверей и повесить на них замки, чтобы попасть на крышу было невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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