2019-11-01T15:06:57+03:00
Спорт

Спортсмен из Углича взял «серебро» на чемпионате мира по джиу-джитсу

«Золото» тоже завоевал россиянин
Полина Вачнадзе
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Чемпионат мира по джиу-джитсу покорился спортсменам из Ярославской области впервые. ФОТО: правительство Ярославской областиЧемпионат мира по джиу-джитсу покорился спортсменам из Ярославской области впервые. ФОТО: правительство Ярославской области
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Никита Лазунин завоевал «серебро» чемпионата мира по джиу-джитсу в возрастной категории до 16 лет. Соревнования проходили в Греции и собрали более 500 борцов из 25 стран мира.

В предварительной части состязаний в дисциплине «не-ваза» (вес до 60 килограммов) угличанин встретился с представителем Румынии и одержал досрочную победу болевым приемом. В четвертьфинале Никита поборол австрийца, а в схватке за выход в финал выиграл у грека со счетом 2:0. В финале Никите пришлось встать против соотечественника – Даниила Горшкова из Рязанской области. В итоге у спортсмена из Углича «серебро». Но радует, что «золото» все равно уехало в Россию.

Чемпионат мира по джиу-джитсу покорился спортсменам из Ярославской области впервые. Сейчас этим видом спорта в регионе занимается около 700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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