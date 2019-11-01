В Ярославской поликлинике ребенок застрял в автомате для бахил

СЕГОДНЯ 14:49 2019-11-01T14:49:39+03:00

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В детской поликлинике на Чайковского произошло ЧП: маленький мальчик застрял в автомате для бахил. Ребенок засунул руку слишком глубоко, и его палец застрял в механизме. Пришлось вызывать спасателей. А им пришлось ломать автомат.

Распотрошив автомат и полив ребенка мылом, вызволить «любопытную Варвару» удалось, не причинив травм. Немного криков и слез, и свобода!

Впрочем, иногда и взрослые ведут себя как дети. Так, спасатели ЦГЗ извлекали из колодца мужчину, который решил проверить длину веревки, которая спускалась внутрь.

ИСТОЧНИК KP.RU