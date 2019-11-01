Ярославцы поблагодарили власти за чистку улиц без снега от снега
Ярославцы в соцсетях благодарят городские власти за уборку улиц от снега. Который растаял. На дороги вышла спецтехника с ковшами, горожане переживают, что они очистят дороги от разметки и от асфальта.
Пока одни отпускают едкие комментарии, другие справедливо замечают: трудно угодить ярославцу. Машин нет – плохо. Машины есть – плохо.
Больше остальных переживают жители Резинотехники. Если верить им на слово, спецтехника к ним заезжает особенно редко.
Впрочем, синоптики обнадеживают, что настоящая зима наступит еще не скоро, и ноябрь будет преимущественно теплым.
ИСТОЧНИК KP.RU