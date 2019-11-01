2019-11-01T14:20:29+03:00
Общество

Ярославцы поблагодарили власти за чистку улиц без снега от снега

Спецтехника вышла на улицы, но горожанам и это не понравилось
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Иван Балашин, Ярославль LIVE/vk.comФото: Иван Балашин, Ярославль LIVE/vk.com
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Ярославцы в соцсетях благодарят городские власти за уборку улиц от снега. Который растаял. На дороги вышла спецтехника с ковшами, горожане переживают, что они очистят дороги от разметки и от асфальта.

Пока одни отпускают едкие комментарии, другие справедливо замечают: трудно угодить ярославцу. Машин нет – плохо. Машины есть – плохо.

Больше остальных переживают жители Резинотехники. Если верить им на слово, спецтехника к ним заезжает особенно редко.

Впрочем, синоптики обнадеживают, что настоящая зима наступит еще не скоро, и ноябрь будет преимущественно теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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