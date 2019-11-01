Ярославцы поблагодарили власти за чистку улиц без снега от снега

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-01T14:20:29+03:00

Спецтехника вышла на улицы, но горожанам и это не понравилось

Изменить размер текста: A A

Ярославцы в соцсетях благодарят городские власти за уборку улиц от снега. Который растаял. На дороги вышла спецтехника с ковшами, горожане переживают, что они очистят дороги от разметки и от асфальта.

Пока одни отпускают едкие комментарии, другие справедливо замечают: трудно угодить ярославцу. Машин нет – плохо. Машины есть – плохо.

Больше остальных переживают жители Резинотехники. Если верить им на слово, спецтехника к ним заезжает особенно редко.

Впрочем, синоптики обнадеживают, что настоящая зима наступит еще не скоро, и ноябрь будет преимущественно теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU