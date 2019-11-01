2019-11-01T14:11:18+03:00
Общество

Ярославцы назвали палаты лор-отделения Областной детской больницы «пунктом приема бомжей»

Фотографии ужасных стен и старых кроватей попали в соцсети
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Ярославль LIVEФОТО: Ярославль LIVE
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Отвалившаяся штукатурка, разрисованные стены, старые матрасы, застиранное и рваное постельное белье… И это не кадры из триллеров про врачей. Это ярославская действительность.

Очередной скандал назревает в лор-отделении детской больницы №3. В соцсети попала фотография послеоперационной палаты, где лежала мама с малышом.

Пользователи паблика не могли сдержать негодование и с горечью делились своими историями.

– А это точно послеоперационная палата? Скорее она похожа на пункт приёма бомжей, – эмоционально реагируют горожане в группе «Ярославль LIVE».

Руководство Областной детской клинической больницы прокомментировало этот ужас и стало уверять журналистов, что все палаты уже были отремонтированы в 2015 году, а на следующий год запланирован капитальный ремонт отделения. На общие строительные работы необходимо 8 миллионов рублей, замена электрики обойдется в 3 миллиона рублей, а в санитарную комнату для малоподвижных групп населения нужно вложить более 500 тысяч рублей.

– Сейчас идёт капитальный ремонт крыши этого корпуса — стоимость этих работ составила 700 тысяч. Также проводится капитальный ремонт первого этажа в этом же корпусе, ремонт электрики и замена окон на втором этаже, ремонт вентиляции во всем корпусе, – ободряюще ответили в больнице.

Остается надеяться, что больничный мрак скоро станет туманным воспоминанием, а дети ярославского региона после операций будут отдыхать в светлых и чистых послеоперационных палатах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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