Ярославцы вносят миллионы на счета эскроу

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-01T13:22:11+03:00

Как известно, чтобы снять проблему «обманутых дольщиков», государство ввело схему, при которой дольщики вносят деньги не застройщику, а на счет эскроу в банк

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Эскроу-счет – это банковский счет, на который покупатель кладет деньги, а продавец может их снять только после выполнения всех оговоренных заранее обязательств.

Как сообщили нам в ВТБ, этот банк привлек на счета эскроу клиентов-физических лиц уже более 20 млрд рублей. В Ярославле таких счетов открыто на 8,5 млн рублей.

В банке отмечают, что начали работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года, а с 1 июля 2019 года клиенты получили возможность открывать счета эскроу во всех регионах присутствия банка. Для их оформления покупателю недвижимости достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве. Процедура проводится в течение нескольких минут в присутствии дольщика.

- С каждым месяцем все больше людей узнают об эскроу, что стимулирует их к покупке недвижимости в строящихся объектах. В настоящее время у нас средний чек счета эскроу среди физических лиц по России составляет 6,5 млн рублей. При этом в Москве и Московской области этот показатель превысил 9,1 млн рублей, в регионах – 2,2 млн рублей, — говорит Александр Ефремов, начальник управления сберегательных и комиссионных продуктов банка ПАО ВТБ.

Процесс оформления счетов эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам.

ИСТОЧНИК KP.RU