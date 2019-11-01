В Ярославле внедорожник врезался в городской автобус, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-01T12:13:22+03:00

Очевидцы видели, как девушку увозили на скорой

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Утро 1 ноября омрачилось жуткой аварией на Республиканском проезде. Автобус №78 столкнулся с иномаркой. У автобуса разбито лобовое стекло, а кроссоверу снесло заднюю часть кузова.

На момент аварии обе машины поворачивали на Промышленное шоссе.

Очевидцы сообщили, что одну из пострадавших увезли на скорой помощи. Об остальных пока ничего не известно.

ДТП активно обсуждается в соцсетях. Некоторые пользователи считают, что водитель внедорожника ехал на летней резине. Так ли это, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU