2019-11-01T11:18:09+03:00
Происшествия

В больнице два водители и пассажир: три машины зацепили друг друга в Ярославле на Наумова

Пострадавшие нуждаются в амбулаторном лечении
Екатерина РЯБЦЕВА
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В четверг, 31 октября, в 16 часов на улице Наумова столкнулись три автомобиля. Сначала «Деу Нексия» врезался в «Рено Сандеро». За рулем корейской иномарки был 26-летний парень, а «Рено» управлял 31-летний мужчина. После удара «Дэу» влетел в «Санг Йонг» с 30-летним водителем.

На место аварии приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Водитель и 22-летний пассажир «Деу», а также водитель «Рено» попали в больницу с травмами.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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