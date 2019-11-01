Побил и ограбил квартиру: ярославская семья пострадала от шумевшего в подъезде мужчины

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-01T09:28:48+03:00

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Это случилось в мае 2019 года. В подъезде дома в Красноперекопском районе на лестничной площадке шумели двое мужчин. Один из местных жителей вышел из своей квартиры и сделал им замечание. Потом он спустился на улицу, но оставил жилище открытым. Дома находилась жена.

Один из хулиганов ворвался в квартиру, схватил телевизор и деньги, и побежал к выходу. Женщина пыталась остановить злоумышленника, но тот ударил ее, причинив тяжкий вред здоровью.

Когда разбойник спускался с телевизором по подъездной лестнице, то столкнулся с хозяином квартиры. Завязалась драка. Похититель выронил телевизор и скрылся с деньгами.

Полиция задержала его по горячим следам.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.

За свои действия ярославец может угодить за решетку на пятнадцать лет.

ИСТОЧНИК KP.RU