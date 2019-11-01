Побил и ограбил квартиру: ярославская семья пострадала от шумевшего в подъезде мужчины
Это случилось в мае 2019 года. В подъезде дома в Красноперекопском районе на лестничной площадке шумели двое мужчин. Один из местных жителей вышел из своей квартиры и сделал им замечание. Потом он спустился на улицу, но оставил жилище открытым. Дома находилась жена.
Один из хулиганов ворвался в квартиру, схватил телевизор и деньги, и побежал к выходу. Женщина пыталась остановить злоумышленника, но тот ударил ее, причинив тяжкий вред здоровью.
Когда разбойник спускался с телевизором по подъездной лестнице, то столкнулся с хозяином квартиры. Завязалась драка. Похититель выронил телевизор и скрылся с деньгами.
Полиция задержала его по горячим следам.
По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.
За свои действия ярославец может угодить за решетку на пятнадцать лет.
ИСТОЧНИК KP.RU