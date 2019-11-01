Празднование 1010-летия Ярославля перенесли с весны на осень

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-01T09:25:17+03:00

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Идея перенести юбилейные торжества на осень высказали на одном из заседаний муниципалитета Ярославля. Мэр города Владимир Волков отметил, что такой вопрос надо решать с общественностью – как она скажет, так и будет. Судя по всему, общественность проголосовала за сентябрь.

- Это, с моей точки зрения, поднимает авторитет нашего праздника, он уже не будет традиционным. Мы и тысячелетие праздновали в сентябре, и оно получилось особенным. Да и с погодой лучше, чем в мае, - отметил председатель правления НКО «Фонд содействия развитию Ярославля и Ярославской области» Александр Сизов.

Власти обещают подготовить много подарков ярославцам. Например, открытие 54 крупных социально значимых объектов, в том числе – двух детских садов и двух яслей, ФОК с бассейном в Дзержинском районе, аллею памяти Ивана Ткаченко. Планируют благоустроить площадь Труда и сквер на проспекте Машиностроителей, отремонтировать 18 дорог и 20 дворов. Что можно сказать, если все получится, подарки будут царскими.

ИСТОЧНИК KP.RU