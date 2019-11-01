В парке Ярославля сломали единственную карусель для детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 09:11 2019-11-01T09:11:54+03:00

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По сообщению местных жителей мэрия Ярославля проверила аттракцион в парке «Нефтяник». Карусель для детей с ограниченными возможностями была установлена в этом году в рамках программы «Решаем вместе!», но послужила она ребятам-инвалидам недолго. Как значится в ответе на обращение горожан, сейчас карусель находится в неудовлетворительном состоянии и непригодна для эксплуатации. Износ карусели произошел из-за ее неправильной эксплуатации. Так как конструкция ремонту не подлежит, было решено ее демонтировать.

- Не жили с инфраструктурой для маломобильных и нечего начинать, - говорится в посте в группе «Ярославль – Красноперекопский и Фрунзенский» соцсети ВКонтакте. -Маленькие жители района при молчаливом попустительстве родителей, которые по уровню своего развития не далеко ушли от своих детей, ушатали единственную карусель в городе для инвалидов. Приносим свои извинения неопределенному кругу лиц, что не смогли донести информацию в каждую голову об элементарных правилах использования аттракциона для детей до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU