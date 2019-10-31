«Бронепоезд» укатал финских «джокеров»

31 Окт. 22:52 2019-10-31T22:52:57+03:00

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Матч в Хельсинки начался и начинался необычно. На исполнение гимнов обеих стран финны пригласили не певцов, а одного скрипача. Затем и игра началась не как обычно. «Бронепоезд» резво рванул со старта в атаку и уже через минуту у ворот «джокеров» была разыграна комбинация в стиле знаменитой в 60-ые годы спартаковской тройки, которую в шутку называли «офицерской»: Старшинов и братья Майоровы. Именно они впервые применили трюк, когда кто-то вставал перед вратарем соперника, а при броске партнера подпрыгивал, открывая шайбе путь в ворота. Точно так же поступил Павел Кудрявцев при броске Артема Ильенко в касание, которому удачно отскочила шайба от конька Павла Красковского. Гол получился настолько неожиданным, что финны не сразу пришли в себя, а наш «бронепоезд» набрал обороты и повел игру по-хозяйски. Причем, бросалось в глаза изменение в лучшую сторону в части игровой дисциплины у ярославцев. Ни один финн не мог беспрепятственно даже получить шайбу, тем более обработать ее, независимо от того, где находился. Прессингом вынуждали финнов суетиться, чем снижалась опасность для ворот Ильи Коновалова, а у чужих ворот становилось жарко. «Йокерит» пришел в себя лишь к концу периода. Однако все попытки финнов пробиться на ударную позицию перед воротами Коновалова строго пресекались ярославцами. Причем, пресекались в жесткой силовой манере, но в рамках правил. Впервые в сезоне никто из игроков «Локомотива» за 60 минут не был удален. Получить большинство финны так и не смогли, а при равных составах «бронепоезд» свои моменты подлавливал и реализовывал. В начале 2-го периода наш самый грозный защитник Никита Черепанов рванул в атаку по левому флангу и с острого угла попробовал пробить вратаря «джокеров». Вроде бы, не пробил. Однако шайба выскользнула из амуниции вратаря и, к нашей общей радости, переползла линию ворот. Судья поначалу развел руки, мол, нет гола. Однако просмотр «кина» заставил его одну руку опустить, а второй показать на центр – 2:0! Упрямые попытки «джокеров» спасти игру хоть в третьем периоде были практически сведены к нулю после стремительного прорыва Кудрявцева, которому из своей зоны выдал блестящий первый пас новобранец «Локомотива» защитник Михаил Сидоров, и точного броска – 3:0. Вот здесь финны пошло ва-банк, за четыре минуты до конца периода сняв вратаря. За эти четыре минуты «бронепоезд» почти десять раз стрелял по пустым воротам. Даже первого точного броска хватило бы для прекращения агонии «джокеров». Но наши промахи привели к тому, что Коновалов обидно лишился заслуженного «сухаря». Лишь удачное добивание Стевана да Косты после попадания Маркуса Пяярви в штангу вернуло финского вратаря на рабочее место

«Йокерит» - «Локомотив» - 1:4 (0:1; 0:1;1:2)

ИСТОЧНИК KP.RU