В Ярославле еще похолодает, а потом придет оттепель
Ближайшие дни снег будет идти днем и ночью
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В Ярославской области похолодает до -10 градусов.
Ночью в отдельных районах выпадет снег. Днем тоже ожидаются небольшие умеренные осадки.
Подует юго-западный ветер – 7-12 метров в секунду. В светлое время суток потеплеет до +2 градусов.
На дорогах из-за смены температур будет гололедица. Тумана и ухудшения метеорологической видимости не ожидается.
Будьте осторожны, не забывайте про варежки и соблюдайте дистанцию.
Синоптики обещают, что уже к выходным наступит потепление и пойдут проливные дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU