2019-10-31T19:57:13+03:00
Общество

В Ярославле еще похолодает, а потом придет оттепель

Ближайшие дни снег будет идти днем и ночью
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославской области похолодает до -10 градусов.

Ночью в отдельных районах выпадет снег. Днем тоже ожидаются небольшие умеренные осадки.

Подует юго-западный ветер – 7-12 метров в секунду. В светлое время суток потеплеет до +2 градусов.

На дорогах из-за смены температур будет гололедица. Тумана и ухудшения метеорологической видимости не ожидается.

Будьте осторожны, не забывайте про варежки и соблюдайте дистанцию.

Синоптики обещают, что уже к выходным наступит потепление и пойдут проливные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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