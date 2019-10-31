Под Угличем перевернулась иномарка

СЕГОДНЯ 17:31 2019-10-31T17:31:53+03:00

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Скользкая дорога и отсутствие шипов продолжают делать свое дело. В четверг, 31 октября, в Ярославской области на трассе перевернулась еще одна иномарка. В Угличском районе, у деревни Андреевка, в кювет вылетела Volvo ХС70. На место выезжали спасатели и сотрудники ДПС. В МЧС сообщили, что никто не пострадал.

Вера в Ярославле столкнулись две легковушки, на Шевелюхе "Лада Веста" вылетела с дороги и сломала дерево. И в этом случае, к счастью, обошлось без серьезных последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU