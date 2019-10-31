2019-10-31T17:31:01+03:00
Общество

В Ярославле уволилась воспитательница детского сада, где дети побили девочку

Женщина с большим педагогическим стажем ушла по собственному желанию
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Никита МакарьинФОТО: Никита Макарьин
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Нашумевший скандал в детском саду на Лисицина еще не закончился, но уже есть первые действия. 69-летняя воспитательница, дети которой избили во время прогулки четырехлетнюю девочку, уволилась по собственной инициативе.

Она работала в этом саду с 1980 года и не раз получала разные педагогические награды.

Напомним, пару дней назад в детском саду №236 произошла массовая драка. Маленькие воспитанники накинулись на лежавшего на земле ребенка, и, несмотря на ее слезы, пинались, прыгали по спинке и кидали ветки в лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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