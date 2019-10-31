В Ярославле владелец магазина не платил налоги и задолжал 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-31T17:24:26+03:00

Изъятая сумма была направлена в счет погашения долга. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Судебные приставы произвели арест на денежные средства из кассы магазина

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В Ярославле владелец продуктового магазина длительное время не платил налоги и накопил долг в размере больше 100 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено исполнительное производство.

- Сотрудники Дзержинского отдела судебных приставов совместно с представителями налоговой службы осуществили выезд к должнику — к месту ведения бизнеса, - уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Приставы арестовали и изъяли денежные средства из кассы магазина. Сумма была направлена в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU