2019-10-31T16:43:15+03:00
Общество

В Ярославской области зимой будут работать две ледовые переправы

Одна в Тутаеве, другая - между Рыбинским и Некоузским районами
Полина Вачнадзе
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Резкое похолодание может привести провалам людей и транспорта под лед.Резкое похолодание может привести провалам людей и транспорта под лед.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Этой зимой в регионе собираются открыть две ледовые переправы. Переправу для пешеходов организуют в Тутаеве, для транспорта – между Глебово Рыбинского района и Сменцево Некоузского. Главам всех районов на заседании региональной КЧС поручили взять под контроль несанкционированные переезды и в самое ближайшее время установить рядом с ними запрещающие знаки.

Попросили уделить внимание профилактической работе, как среди детей, так и среди взрослого населения. Русское «авось пронесет» загубило уже не одну жизнь.

- По предварительным прогнозам, ожидается неравномерная по температурному режиму погода, - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Ярославской области Виктор Полтавский. – Резкое похолодание может привести провалам людей и транспорта под лед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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