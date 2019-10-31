В Ярославской области зимой будут работать две ледовые переправы
Этой зимой в регионе собираются открыть две ледовые переправы. Переправу для пешеходов организуют в Тутаеве, для транспорта – между Глебово Рыбинского района и Сменцево Некоузского. Главам всех районов на заседании региональной КЧС поручили взять под контроль несанкционированные переезды и в самое ближайшее время установить рядом с ними запрещающие знаки.
Попросили уделить внимание профилактической работе, как среди детей, так и среди взрослого населения. Русское «авось пронесет» загубило уже не одну жизнь.
- По предварительным прогнозам, ожидается неравномерная по температурному режиму погода, - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Ярославской области Виктор Полтавский. – Резкое похолодание может привести провалам людей и транспорта под лед.
ИСТОЧНИК KP.RU