2019-10-31T15:45:06+03:00
Происшествия

Агрессивные ярославские автомобилисты перекрыли дорогу машиной и оторвали ногами зеркало заднего вида

Дорожные войны начались из-за случайности, а закончились уголовным делом
Екатерина РЯБЦЕВА
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Разозлившийся пассажир выбежал из машины и отломил зеркалоРазозлившийся пассажир выбежал из машины и отломил зеркалоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В сентябре 2019 года ярославец спокойно ехал домой по центральным улицам города. На повороте с Угличской на Чкалова ему навстречу выехал «Опель Астра». Водитель «Форд Фокуса» не учел дистанцию и случайно задел боковое зеркало заднего вида встречной иномарки, но не заметил этого и поехал дальше.

У остановки «Улица Юности» разозлившийся 27-летний водитель поврежденного «Опеля» перегородил мужчине дорогу, а его пассажир выбежал из машины и стал пинать автомобильное зеркало ногами. Оно отломилось и повисло на проводе.

– Противоправными действиями виновного лица потерпевшему причинен значительный материальный ущерб в размере более 12 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По факту умышленного повреждения чужого имущества, повлекшего причинение значительного ущерба возбудили уголовное дело. Его передали для рассмотрения в мировой судебный участок № 4 Ленинского судебного района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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