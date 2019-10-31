2019-10-31T13:53:27+03:00
Общество

Приставы вернули асфальтоукладчик ярославцу, которого кинули арендаторы

Бизнесмен сдал спецтехнику в аренду и не смог заработать
Роман РЫЖИКОВ
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Техникой пользовались и не платилиТехникой пользовались и не платилиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Ярославские судебные приставы пришли на помощь бизнесмену, чей план не удался. Мужчина сдал в аренду асфальтоукладчик, но деньги так за него и не получил. Организация просто пользовалась спецтехникой и не платила за прокат. Арендодатель обратился в суд.

Но даже когда должник получил постановление, серьезно к делу он не отнесся. Тогда приставы арестовали махину и вернули ее владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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