В Ярославле на подростков за попытку украсть крышки люка завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-31T12:53:26+03:00

Они даже не донесли крышку до металлолома Фото: Артем КИЛЬКИН

«Преступники» совершили покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору

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Двое ярославцев обвиняются в покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело уже направлено в суд. Закоренелым преступникам 14 и 17 лет. Они пытались украсть крышку люка.

Подростки пошли на дело среди бела дня в июне. Они сняли и разбили крышку люка на части, осколки понесли в металлолом.

- Преступные действия были замечены жительницей дома, которая потребовала прекратить хищение, спугнув подростков, и вызвала сотрудников полиции, - говорят в прокуратуре.

Патрульные поймали бандитов и задержали их.

ИСТОЧНИК KP.RU