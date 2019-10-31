2019-10-31T12:53:26+03:00
Происшествия

В Ярославле на подростков за попытку украсть крышки люка завели уголовное дело

«Преступники» совершили покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору
Роман РЫЖИКОВ
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Они даже не донесли крышку до металлоломаОни даже не донесли крышку до металлоломаФото: Артем КИЛЬКИН
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Двое ярославцев обвиняются в покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело уже направлено в суд. Закоренелым преступникам 14 и 17 лет. Они пытались украсть крышку люка.

Подростки пошли на дело среди бела дня в июне. Они сняли и разбили крышку люка на части, осколки понесли в металлолом.

- Преступные действия были замечены жительницей дома, которая потребовала прекратить хищение, спугнув подростков, и вызвала сотрудников полиции, - говорят в прокуратуре.

Патрульные поймали бандитов и задержали их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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