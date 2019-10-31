В Ярославле раскрашивают студенческие общежития на голландский манер

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-31T10:17:50+03:00

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В Ярославле фасады студенческих общежитий политеха и медуниверситета красят на голландский манер. Идея пришла в голову студентам, они обсудили ее с мэром и получили поддержку. Теперь художник работает по 10 часов на морозе, чтобы закончить к концу недели.

«Де-стиль» - это направление родом из Голландии, оно созвучно эстетике Ярославля и хорошо вписывается в общественное пространство,— говорит студентка пятого курса архитектурного факультета ЯГТУ Галина Шахматова.

Григорий Сидяков с помощью высотного оборудования рисует красные, фиолетовые и черные геометрические фигуры на зданиях. Готова уже половина фасадов.

ИСТОЧНИК KP.RU