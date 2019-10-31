В Ярославле раскрашивают студенческие общежития на голландский манер
В Ярославле фасады студенческих общежитий политеха и медуниверситета красят на голландский манер. Идея пришла в голову студентам, они обсудили ее с мэром и получили поддержку. Теперь художник работает по 10 часов на морозе, чтобы закончить к концу недели.
«Де-стиль» - это направление родом из Голландии, оно созвучно эстетике Ярославля и хорошо вписывается в общественное пространство,— говорит студентка пятого курса архитектурного факультета ЯГТУ Галина Шахматова.
Григорий Сидяков с помощью высотного оборудования рисует красные, фиолетовые и черные геометрические фигуры на зданиях. Готова уже половина фасадов.
ИСТОЧНИК KP.RU