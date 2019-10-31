2019-10-31T10:17:50+03:00
Общество

В Ярославле раскрашивают студенческие общежития на голландский манер

Художник проводит по 10 часов на морозе
Поделиться:
Направление называется "де-стиль"Направление называется "де-стиль"Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

В Ярославле фасады студенческих общежитий политеха и медуниверситета красят на голландский манер. Идея пришла в голову студентам, они обсудили ее с мэром и получили поддержку. Теперь художник работает по 10 часов на морозе, чтобы закончить к концу недели.

«Де-стиль» - это направление родом из Голландии, оно созвучно эстетике Ярославля и хорошо вписывается в общественное пространство,— говорит студентка пятого курса архитектурного факультета ЯГТУ Галина Шахматова.

Григорий Сидяков с помощью высотного оборудования рисует красные, фиолетовые и черные геометрические фигуры на зданиях. Готова уже половина фасадов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за футбола в Ярославле перекроют улицу
Полицейские разобрались в смертельном ДТП с велосипедистом на Шевелюхе
Лобовое столкновение на Республиканском проезде: есть пострадавшие
В мэрии рассказали, как асфальт в снег укладывали
«Буря» вновь накрыла молодых армейцев
«Шинник» пробился в четвертьфинал Кубка России
На Шевелюхе в Ярославле «Веста» вылетела с дороги и срубила дерево
На трассе в Ярославской области столкнулись внедорожник и грузовик. Есть пострадавшие
В Рыбинске открыли скейт-площадку
В Ярославле осудили группировку, которая обналичила 26 миллиардов рублей
Экс-сотрудника Ярославского медицинского университета осудили за взятку
Ярославские следователи возбудили уголовное дело по факту избиения четырехлетней девочки
Мошенники взяли кредит на имя жительницы Рыбинска
В Ярославле будут судить серийного похитителя виски
В Ярославской области могут вернуть бесплатное питание для учеников младших классов
В Ярославле «семерка» сбила пешехода
Ярославцы могут пожаловаться на качество уборки снега на дорогах
Изменится режим работы почты в праздники
В Ярославле приставы сняли с рейса водителя-алиментщика
В Ярославле воспитательницу группы, где дети избили четырехлетнюю девочку, отстранили от работы
В Ярославле профессионалы кладут асфальт в снежную кашу
В Ярославле задержали наркокурьера с «солью»
В Ярославской области один из самых высоких показателей инфляции в ЦФО
В Ярославле Госавтоинспекция проверила автобусы и такси
Некоторые районы Ярославской области из-за сильного снегопада остались без света
Для ожогового отделения Соловьевской больницы в Ярославле закупили новое оборудование
Первый снег стал причиной аварий в разных районах Ярославской области