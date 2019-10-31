Полицейские разобрались в смертельном ДТП с велосипедистом на Шевелюхе

СЕГОДНЯ 09:07 2019-10-31T09:07:32+03:00

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В июне в Ярославле, в районе Шевелюхи, насмерть сбили пожилого велосипедиста. Сегодня в полиции сообщили, что разобрались, что же именно там произошло. Расследование уголовного дела завершено.

11 июня 38-летний мужчина ехал на своей «пятнашке». Навстречу ему ехал на своем велосипеде 72-летний пенсионер. Водитель мчался на своей легковушке, когда перед ним оказался другой автомобиль. Чтобы обогнать его, мужчина превысил скорость и выехал на встречную полосу, нарушив правила. А там в это время ехал, никому не мешая и не нарушая, пожилой ярославец на велосипеде. Произошло столкновение. Мужчина погиб.

- Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с ч. 3 ст. 264 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. – уточняют в пресс-службе УМВД

ИСТОЧНИК KP.RU