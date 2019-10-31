Лобовое столкновение на Республиканском проезде: есть пострадавшие
«Тойота» вытолкнула «Митсубиши» с дороги
ДТП могла спровоцировать скользкая дорогаФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В среду, 30 октября, на Республиканском проезде в Ярославле, около 16 часов произошло лобовое столкновение. Скользкую дорогу не поделили две иномарки. «Тойота Альфард» вытолкнула «Митсубиши Аутлендер» с проезжей части. Спасатели сообщают о пострадавших.
В УМВД России по Ярославской области сообщили, что 41-летнего водителя «Митсубиши» госпитализировали с травмами.
Напомним, на Шевелюхе «Лада Веста» вылетела с дороги и срубила дерево. Чудом никто не пострадал серьезно
ИСТОЧНИК KP.RU