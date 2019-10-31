В мэрии рассказали, как асфальт в снег укладывали
В ночь на 30 октября Ярославль засыпало снегом, а утром следующего дня снег на Красноборской засыпало асфальтом. Местные жители выложили фото в соцсети. Пост возмутил горожан и активистов. В мэрии сказали, что все хорошо:
Для укладки асфальтобетонной смеси в данных погодных условиях подрядчик соответствующим образом подготовил дорожное основание. Асфальтобетонная смесь так же была подготовлена для укладки в данных погодных условиях. В смесь добавлена соответствующая присадка, позволяющая производить укладку асфальта при температуре воздуха до -15 градусов. При выявлении несоответствия любого показателя асфальт бракуется, а подрядчик обязан срезать забракованный слой и уложить асфальт заново.
Впрочем, еще до того, как мэрия смогла прокомментировать ситуацию, мы сами съездили на объект, посмотрели на асфальт, который укладывают в снег и на рабочих, которые это делают
ИСТОЧНИК KP.RU