В мэрии рассказали, как асфальт в снег укладывали

СЕГОДНЯ 08:32 2019-10-31T08:32:17+03:00

И что будет, если покрытие будет плохим

Изменить размер текста: A A

В ночь на 30 октября Ярославль засыпало снегом, а утром следующего дня снег на Красноборской засыпало асфальтом. Местные жители выложили фото в соцсети. Пост возмутил горожан и активистов. В мэрии сказали, что все хорошо:

Для укладки асфальтобетонной смеси в данных погодных условиях подрядчик соответствующим образом подготовил дорожное основание. Асфальтобетонная смесь так же была подготовлена для укладки в данных погодных условиях. В смесь добавлена соответствующая присадка, позволяющая производить укладку асфальта при температуре воздуха до -15 градусов. При выявлении несоответствия любого показателя асфальт бракуется, а подрядчик обязан срезать забракованный слой и уложить асфальт заново.

Впрочем, еще до того, как мэрия смогла прокомментировать ситуацию, мы сами съездили на объект, посмотрели на асфальт, который укладывают в снег и на рабочих, которые это делают

ИСТОЧНИК KP.RU