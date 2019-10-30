2019-10-30T23:34:04+03:00
Спорт

«Буря» вновь накрыла молодых армейцев

Гостевой матч 1/8 финала Кубка России с ЦСКА-2 команда Михаила Терехова выиграла с запасом
Виктор ПОЛЯК
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Фото: БК «Буревестник» Ярославль/vk.comФото: БК «Буревестник» Ярославль/vk.com
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В этом месяце «Буревестнику» уже доводилось встречаться с молодежью резерва ЦСКА в рамках первенства суперлиги «Буря» тогда разметала армейскую защиту, хотя и защите нашей команды тоже приходилось изрядно трудиться.

У москвичей была надежда на свой паркет, где они постараются дать бой «Буре». Но не получилось. Только один раз на 1-й минуте армейцы вели в счет после быстрого отрыва. Но первый же бросок Александра Ермоловича из-за дуги положил начало господства «Бури» в счете. при этом следует отметить, что в составе ярославцев не было двух самых «очковых» игроков: Артема Бутянковса и Джастина Роберсона. В их отпуск была возможность проявить себя у других, что они и делали. И делали, главным образом, а защите. Это и статданные прдтверждают. Именно противоборством защиты «Бури» можно объяснить то, что у армейских снайперов получилась чудовищно низкая результативность в бросках из-за дуги. Всего 2 (два!) попадания из 22!!! Менее 10%.. Для армейского тренерского штаба это был нокаут. Но и в атаке «Буря» была неудержима. Мало того, что наши снайперы назабивали 11 «трёх» из 26, так это обеспечивалось долгим розыгрышем мяча со сменой направления, чем вражеская оборона запутывалась на опеке. Завершающий бросок был без помех. При этом Терехов до последних секунд игры требовал от своих отрабатывать все 24 секунды на атаках. Удачная игра «Бури» даже выбивала армейцев из колеи. Армеец Кочергин, не справляясь с защитой, стал играть грубо и в 3-й четверти за неспортивные фолы был удален с матча в раздевалку. Создав к большому перерыву солидный гандикап, сначала двузначный, а потом почти двукратный, «Буревестник» этот отрыв сохранил до финального свистка, обеспечив себе перед вторым матчем дополнительную гарантию для выхода в следующий круг.

«ЦСКА-2» - «Буревестник» - 70 : 89(16:27, 10:21, 22:19, 22:22

ИСТОЧНИК KP.RU

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