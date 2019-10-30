«Шинник» пробился в четвертьфинал Кубка России

СЕГОДНЯ 22:28 2019-10-30T22:28:41+03:00

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Просто невероятными зигзагами судьбы протекал в Нижнем Новгороде под проливным дождем, матч 1/8 финала Кубка России, где команда «Михалыча» встречалась с одноименным клубом города. Ярославцы вчистую переиграли хозяев в первом тайме, когда ведомые неутомимым своим капитаном Эльдаром Низамутдиновым демонстрировали такой футбол, что местные фанаты после первых 45 минут массово стали покидать стадион. А ярославцы на прекрасном естественном газоне просто отводили душу после похабного искусственного поля в Саранске.

Отменный прессинг «Шинника» вкупе с многоходовыми комбинациями затерзали вражескую оборону, а на 26-й минуте она дала первый серьезный сбой. Низамутдинов перехватил мяч у чужой штрафной и отпасовал Дмитрию Самойлову, который блестящим обводящим ударом поразил дальнюю «девятку». Гол как бы потряс хозяев, чем воспользовался наш «Рыжий», Александр Эктов и почти повторил маневр Самойлова, но уже с помощью рикошета. Казалось бы, дело сделано и надо добивать соперника. Но хозяева с перерыва вышли обозленными и взвинтили темп. Парни «Михалыча» явно не вняли предупреждениям своего тренера, что раненый зверь особо опасен. Довольно быстро наши допустили ляп у своих ворот, потеряв при угловом одного из соперников, защитника кстати, который головой послал мяч мимо Станислава Антипина. Тут уж хозяева просто почуяли запах крови, но перестарались. На 65-й минуте хавбек хозяев жестоко сыграл против самого заметного нашего игрока в прямом и в переносном смысле, против Эктова, нанеся ему серьезную травму. «Рыжего» уносили на носилках, а вредитель тоже покинул поле, так как полученный им за это «горчичник» стал вторым с удалением. Получив преимущество в игроках наши парни вновь рано успокоились и стали играть на отбой для удержания победного пока счета. Но были за это наказаны на 90-й минуте, когда тот же защитник хозяев опять оказался на ударной позиции и с навеса сравнял счет. Этот как бы щелчок по носу вывел ярославцев из расслабленности и в дополнительное время они действовали всерьез, имея шансы на успех. Но не удалось. Зато в серии послематчевых пенальти нечто бесподобное сотворил наш голкипер. Еще на разу в жизни не доводилось видеть, чтобы серия пенальти была выиграна всухую!!! У нас Иван Олейников, Сергей Самодин и Олег Кожемякин пробили точно, а Антипин отразил три пенальти подряд!!!

Это что-то для книги Гиннесса. И не так важно, что хозяева по ходу матча все силы истратили на то, чтобы сравнять счет. «Шинник» идет в четвертьфинал!

«Нижний Новгород» - «Шинник» - 2:2(0:2), пен. 0:3

ИСТОЧНИК KP.RU