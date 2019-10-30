На Шевелюхе в Ярославле «Веста» вылетела с дороги и срубила дерево
День жестянщика продолжается
Настоятельно рекомендуем переобуться, если вы этого еще не сделалиФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Заволжском районе Ярославля, на Шевелюхе, произошло жесткое ДТП. Скользкую дорогу не поделили «Ауди А4» и «Лада Веста». Водитель отечественной легковушки наломал дров, в прямом и переносном смысле. Белый седан вылетел с дороги и срубил дерево. Судя по фото с места аварии, он не переобулся.
На место аварии выезжали спасатели. К счастью, по информации ГУ МЧС России по Ярославской области, в происшествии никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU