На трассе в Ярославской области столкнулись внедорожник и грузовик. Есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 19:09 2019-10-30T19:09:26+03:00

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В Ярославской области на трассе М8 произошло ДТП с пострадавшими. На 233 км автодороги «Холмогоры» грузовик столкнулся с внедорожником. Около 16:40 на пульт МЧС поступил сигнал о жестком столкновении «Грейт Вол Ховер» и фургона «МАН».

Внедорожник получил серьезные повреждения: у машины сильно смят моторный отсек, железо вскрыто как консервная банка.

На месте работали пять спасателей. Информация о пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU