На трассе в Ярославской области столкнулись внедорожник и грузовик. Есть пострадавшие
В ликвидации последствий аварии принимали участие спасатели
Причиной ДТП могли стать погодные условияФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:
В Ярославской области на трассе М8 произошло ДТП с пострадавшими. На 233 км автодороги «Холмогоры» грузовик столкнулся с внедорожником. Около 16:40 на пульт МЧС поступил сигнал о жестком столкновении «Грейт Вол Ховер» и фургона «МАН».
Внедорожник получил серьезные повреждения: у машины сильно смят моторный отсек, железо вскрыто как консервная банка.
На месте работали пять спасателей. Информация о пострадавших уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU