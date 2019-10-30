2019-10-30T17:19:05+03:00
Общество

В Рыбинске открыли скейт-площадку

Скейт-парк будет работать круглый год
Полина Вачнадзе
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Площадка сделана из пластика, изготовленного по заказу в Финляндии. ФОТО: администрация РыбинскаПлощадка сделана из пластика, изготовленного по заказу в Финляндии. ФОТО: администрация Рыбинска
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Радость для скейтеров, роллеров, bmx-еров и других любителей экстрима – сегодня в Рыбинске на стадионе «Сатурн» открыли скейт-площадку, подаренную городу Фондом поддержки олимпийцев России. Решение построить именно такую площадку, для занятий экстремальными видами спорта, родилось не случайно: с этого года скейтбординг стал олимпийским видом спорта.

Площадка размером 18 на 38 метров сделана из пластика, изготовленного по заказу в Финляндии. Здесь можно проводить соревнования любого уровня, но пока что оттачивать на ней свое мастерство будут местные ребята.

- Эта площадка гораздо лучше подходит для скейтбординга, чем старая в Волжском парке. Тут полностью пластиковое покрытие, поэтому падать будет не больно, - уже готов к трудностям скейтбордист Антон Золотов.

Выбор территории для скейт-парка определила предстоящая реконструкция стадиона «Сатурн». На следующий год здесь отремонтируют спортивное ядро. Старую скейт-площадку в Волжском парке тоже приведут в порядок, так что рыбинским любителям скорости и драйва будет где развернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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