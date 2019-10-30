2019-10-30T17:05:10+03:00
Происшествия

В Ярославле осудили группировку, которая обналичила 26 миллиардов рублей

За счет махинаций преступникам удалось заработать более 102 миллионов
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Одного из соучастников фемида приговорила к двум с половиной годам в колонии строгого режима.Одного из соучастников фемида приговорила к двум с половиной годам в колонии строгого режима.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославле состоялся суд над преступной группировкой, состоящей из семи местных жителей в возрасте от 33 до 47 лет. Следствием установлено, что с января по ноябрь 2016 года соучастники использовали две квартиры в качестве нелегального банка и предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств.

- В результате осуществления незаконной банковской деятельности в целях «обналичивания» денежных средств были осуществлены незаконные банковские операции по счетам различных юридических лиц на сумму, превышающую 26 миллиардов рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Сумма извлеченного дохода организованной группы от данной деятельности составила более 102 миллионов рублей.

Суд приговорил шестерых участников группировки к условному лишению свободы на срок от года до двух лет шести месяцев. Одного из соучастников фемида приговорила к двум с половиной годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске открыли скейт-площадку
Экс-сотрудника Ярославского медицинского университета осудили за взятку
Ярославские следователи возбудили уголовное дело по факту избиения четырехлетней девочки
Мошенники взяли кредит на имя жительницы Рыбинска
В Ярославле будут судить серийного похитителя виски
В Ярославской области могут вернуть бесплатное питание для учеников младших классов
В Ярославле «семерка» сбила пешехода
Ярославцы могут пожаловаться на качество уборки снега на дорогах
Изменится режим работы почты в праздники
В Ярославле приставы сняли с рейса водителя-алиментщика
В Ярославле воспитательницу группы, где дети избили четырехлетнюю девочку, отстранили от работы
В Ярославле профессионалы кладут асфальт в снежную кашу
В Ярославле задержали наркокурьера с «солью»
В Ярославской области один из самых высоких показателей инфляции в ЦФО
В Ярославле Госавтоинспекция проверила автобусы и такси
Некоторые районы Ярославской области из-за сильного снегопада остались без света
Для ожогового отделения Соловьевской больницы в Ярославле закупили новое оборудование
Первый снег стал причиной аварий в разных районах Ярославской области