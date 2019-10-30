В Ярославле осудили группировку, которая обналичила 26 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 17:05 2019-10-30T17:05:10+03:00

Одного из соучастников фемида приговорила к двум с половиной годам в колонии строгого режима. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле состоялся суд над преступной группировкой, состоящей из семи местных жителей в возрасте от 33 до 47 лет. Следствием установлено, что с января по ноябрь 2016 года соучастники использовали две квартиры в качестве нелегального банка и предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств.

- В результате осуществления незаконной банковской деятельности в целях «обналичивания» денежных средств были осуществлены незаконные банковские операции по счетам различных юридических лиц на сумму, превышающую 26 миллиардов рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Сумма извлеченного дохода организованной группы от данной деятельности составила более 102 миллионов рублей.

Суд приговорил шестерых участников группировки к условному лишению свободы на срок от года до двух лет шести месяцев. Одного из соучастников фемида приговорила к двум с половиной годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU