Экс-сотрудника Ярославского медицинского университета осудили за взятку

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-30T16:23:04+03:00

Злоумышленнику назначено наказание: 3 года условно и штраф 270 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Приговор вынесен в отношении бывшего руководителя контрактной службы ЯГМУ. Он признан виновным в получении взятки в значительно размере за незаконные действия.

- Установлено, что в декабре прошлого года подсудимый получил от индивидуального предпринимателя 135 тысяч рублей. За это обвиняемый должен был способствовать заключению контракта по обслуживанию и ремонту кондиционеров в университете по завышенном ценам, также подписанию документов, подтверждающих факт оказания этих услуг, - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Ярославской области.

Злоумышленнику назначено наказание: 3 года условно и штраф 270 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU