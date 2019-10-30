2019-10-30T16:00:00+03:00
Общество

Ярославские следователи возбудили уголовное дело по факту избиения четырехлетней девочки

Проводятся следственные действия
Екатерина РЯБЦЕВА
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Уголовное дело возбудили по результатам доследственной проверкиУголовное дело возбудили по результатам доследственной проверкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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По результатам доследственной проверки в детском саду, где дети избили 4-летнюю девочку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором детсадовцы издеваются над ребенком. Девочка лежит на земле, а дети жестоко пинают ее и кидают ветки в лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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