2019-10-30T14:37:59+03:00
Общество

В Ярославле будут судить серийного похитителя виски

Мужчину обвиняют в кражах одного и того же напитка из магазина
Полина Вачнадзе
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Брал и проносил мимо кассыБрал и проносил мимо кассыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Следствие установило, что 38-летний ярославец на протяжении августа регулярно наведывался в продуктовый магазин на проезде Моторостроителей. Он не менял свои предпочтения и всегда брал виски одной и той же марки. Брал и проносил мимо кассы. А тем временем, стоимость одной бутылки составляла 850 рублей.

Три раза кражи прошли незамеченными, а на четвертый мужчину задержали сотрудники магазина.

Ярославец полностью признал свою вину. Если его признают виновным, то ему грозит наказание от штрафа до лишения свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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