В Ярославле будут судить серийного похитителя виски
Мужчину обвиняют в кражах одного и того же напитка из магазина
Брал и проносил мимо кассыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Следствие установило, что 38-летний ярославец на протяжении августа регулярно наведывался в продуктовый магазин на проезде Моторостроителей. Он не менял свои предпочтения и всегда брал виски одной и той же марки. Брал и проносил мимо кассы. А тем временем, стоимость одной бутылки составляла 850 рублей.
Три раза кражи прошли незамеченными, а на четвертый мужчину задержали сотрудники магазина.
Ярославец полностью признал свою вину. Если его признают виновным, то ему грозит наказание от штрафа до лишения свободы до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU