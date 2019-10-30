2019-10-30T14:13:29+03:00
Общество

В Ярославской области могут вернуть бесплатное питание для учеников младших классов

Но для этого нужна помощь Федерации
Полина Вачнадзе
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Сейчас в Ярославской области бесплатное питание в школах предоставляется только льготникамСейчас в Ярославской области бесплатное питание в школах предоставляется только льготникамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ярославские депутаты поддержали инициативу своих федеральных коллег о возврате бесплатного питания для учеников начальной школы. Законопроектом вводится понятие «здоровое питание», а также возможность контролировать школьное меню родителями. Для этого оно в обязательном порядке должно быть размещено на сайте образовательного учреждения. При этом в документе уточняется, что «в условиях возможного дефицита бюджетных средств предлагается предусмотреть возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета».

Об этом говорили и депутаты ярославского заксобрания.

- Мы в этом вопросе надеемся на поддержку Федерации, поскольку для нашего бюджета бесплатное питание учащихся начальных классов обойдется в сумму порядка одного миллиарда рублей, - отметила председатель комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ольга Хитрова.

Напомним, что сейчас в Ярославской области бесплатное питание в школах предоставляется только льготникам. Ежегодно из бюджета на это выделяется 400 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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