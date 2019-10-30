В Ярославской области могут вернуть бесплатное питание для учеников младших классов
Ярославские депутаты поддержали инициативу своих федеральных коллег о возврате бесплатного питания для учеников начальной школы. Законопроектом вводится понятие «здоровое питание», а также возможность контролировать школьное меню родителями. Для этого оно в обязательном порядке должно быть размещено на сайте образовательного учреждения. При этом в документе уточняется, что «в условиях возможного дефицита бюджетных средств предлагается предусмотреть возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета».
Об этом говорили и депутаты ярославского заксобрания.
- Мы в этом вопросе надеемся на поддержку Федерации, поскольку для нашего бюджета бесплатное питание учащихся начальных классов обойдется в сумму порядка одного миллиарда рублей, - отметила председатель комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ольга Хитрова.
Напомним, что сейчас в Ярославской области бесплатное питание в школах предоставляется только льготникам. Ежегодно из бюджета на это выделяется 400 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU