В Ярославле «семерка» сбила пешехода

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-30T13:41:28+03:00

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ДТП произошло вечером на улице Бабича у дома №17. По предварительной информации, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Он попал под колеса «ВАЗа», за рулем которого находился 27-летний мужчина. Пешеход, тоже мужчина, с травмами был отправлен в больницу. Сейчас по факту наезда проводится проверка.

В темное время суток водителям тяжело заметить перебегающих дорогу людей. Особенно, если они одеты в темное и игнорируют пешеходные переходы. За сутки в области произошло 9 ДТП, пять связаны с наездами на пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU