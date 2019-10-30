2019-10-30T13:16:31+03:00
Общество

Ярославцы могут пожаловаться на качество уборки снега на дорогах

Претензии принимают «Ярдорслужба» и «Ярдормост»
Полина Вачнадзе
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ФОТО: мэрия ЯрославляФОТО: мэрия Ярославля
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Свои замечания по качеству уборки дорог ярославцы могут высказать, позвонив по телефонам дорожных служб. Заявки и жалобы принимают в круглосуточном режиме по телефонам: 8(4852)78-95-20 (ГКУ ЯО «Ярдорслужба») и 76-05-17 (АО «Ярдормост»).

В ночь с 29 на 30 октября в Ярославской области прошел первый серьезный снегопад. В областном центре сугробы выросли до 9 сантиметров. На улицы города вышла 21 снегоуборочная машина, а на дороги области – 130. В первую очередь очищаются трассы, где пролегают автобусные маршруты, в том числе школьные, мосты, путепроводы и потенциально опасные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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