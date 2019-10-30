2019-10-30T12:30:26+03:00
Общество

В Ярославле приставы сняли с рейса водителя-алиментщика

Мужчина задолжал детям более полумиллиона рублей
Полина Вачнадзе
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Водитель тщательно скрывался от приставов, но его нашли. ФОТО: УФССП по Ярославской областиВодитель тщательно скрывался от приставов, но его нашли. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Ярославец долго находился в розыске. Имея перед тремя несовершеннолетними детьми долг более чем в 500 тысяч рублей, он тщательно скрывался от приставов: по месту регистрации не жил, официально нигде не работал.

Но приставам стало известно, что злостный неплательщик неофициально трудится водителем маршрутки. Получив расписание рейсов, люди в погонах приехали на конечную остановку маршрутного такси, сняли алиментщика с рейса и прямиком доставили в суд.

Теперь мужчина должен не только выплатить деньги на содержание твоих детей, но и 20 отработать 20 часов на обязательных работах. А если всего этого сделано не будет, ярославца привлекут к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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