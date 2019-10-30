В Ярославле воспитательницу группы, где дети избили четырехлетнюю девочку, отстранили от работы

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-30T12:24:56+03:00

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Воспитательница скандального детского №236 на улице Лисицина отстранена от работы. Об этом сообщили в департаменте образования мэрии Ярославля. Власти начали проверку в дошкольном учреждении.

– По окончании проверки будут приняты меры в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента.

Побитую детсадовцами девочку обследуют врачи. После этого с малышкой будут работать психологи.

Напомним, во вторник, 29 октября, во время прогулки в детском саду четырехлетние дети безжалостно издевались над девочкой из своей группы. Они пинали ее, бросали в лицо ветки и не реагировали на слезы. Воспитательницы в этот момент не было рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU