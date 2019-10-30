2019-10-30T13:06:18+03:00
Общество

В Ярославле профессионалы кладут асфальт в снежную кашу

Между Сахарова и Университетской дорожники демонстрируют вершину инженерной мысли
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Никита Кузьмин, Ярославль LIVE/vk.comФото: Никита Кузьмин, Ярославль LIVE/vk.com
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Вот и настал момент, когда дороги не сданы, а снег уже так и манит закидать себя асфальтом. Альтернативно одаренные дорожники так и делают: в Заволжском районе Ярославля, между улицами Сахарова и Университетской чудеса инженерной мысли происходят на глазах у всех желающих.

- По новым стандартам снег добавляется для лучшей агдезии, - предположил Сергей Дубровин.

Пока ярославцы в соцсетях подбирают кол для ответственных, мы ждем безопасный и качественный официальный комментарий.

Безопасные и качественные автомобильные дороги

Безопасные и качественные автомобильные дороги

ИСТОЧНИК KP.RU

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